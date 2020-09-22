COVID-19: в Україні за добу виявили 2884 нових хворих

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померло 59 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб.

Загальна цифра летальних випадків - 3 642.

Водночас одужали за добу 1717 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалася 79 901 особа.

Найбільше хворих за добу виявлено у Харківській (372), Тернопільській (293), Львівській (275), Одеській (233) та Івано-Франківській (137) областях, а також у Києві (270).