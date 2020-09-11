COVID-19: в Україні за добу виявили 3 144 інфікованих

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадків зараження коронавірусом

Про це з посиланням на розміщені у вільному доступі дані Ради національної безпеки і оборони України розповідає Еспресо.TV.

В Україні зафіксований новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 5 вересня, тоді захворіло 2836 осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 148 756 осіб, з них 67 005 одужали, летальних випадків - 3076.

Найбільше інфікованих виявили у Києві (+404), на Тернопільщині (+302) та Одещині (+283)