COVID-19: в Україні за добу виявили 7342 нові випадки

За останню добу в Україні зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України в офіційному телеграм-каналі.

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 9 899 випадків;

Волинська область - 13 089 випадків;

Дніпропетровська область - 14 301 випадок;

Донецька область - 9 177 випадків;

Житомирська область - 13 518 випадків;

Закарпатська область - 13 842 випадки;

Запорізька область - 9 211 випадків;

Івано-Франківська область - 19 596 випадків;

Кіровоградська область - 2 308 випадків;

м. Київ - 36 027 випадків;

Київська область - 15 780 випадків;

Львівська область - 28 889 випадків;

Луганська область - 3 482 випадки;

Миколаївська область - 7 450 випадків;

Одеська область - 23 623 випадки;

Полтавська область - 8 930 випадків;

Рівненська область - 18 518 випадків;

Сумська область - 11 238 випадків;

Тернопільська область - 20 111 випадків;

Харківська область - 35 016 випадків;

Херсонська область - 3 616 випадків;

Хмельницька область - 14 706 випадків;

Чернівецька область - 20 906 випадків;

Черкаська область - 8 735 випадків;

Чернігівська область - 8 449 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.