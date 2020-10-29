COVID-19: в Україні за добу виявили 7342 нові випадки

За останню добу в Україні зафіксовано 7 342 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ України в офіційному телеграм-каналі.
29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 9 899 випадків;
Волинська область - 13 089 випадків;
Дніпропетровська область - 14 301 випадок;
Донецька область - 9 177 випадків;
Житомирська область - 13 518 випадків;
Закарпатська область - 13 842 випадки;
Запорізька область - 9 211 випадків;
Івано-Франківська область - 19 596 випадків;
Кіровоградська область - 2 308 випадків;
м. Київ - 36 027 випадків;
Київська область - 15 780 випадків;
Львівська область - 28 889 випадків;
Луганська область - 3 482 випадки;
Миколаївська область - 7 450 випадків;
Одеська область - 23 623 випадки;
Полтавська область - 8 930 випадків;
Рівненська область - 18 518 випадків;
Сумська область - 11 238 випадків;
Тернопільська область - 20 111 випадків;
Харківська область - 35 016 випадків;
Херсонська область - 3 616 випадків;
Хмельницька область - 14 706 випадків;
Чернівецька область - 20 906 випадків;
Черкаська область - 8 735 випадків;
Чернігівська область - 8 449 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.