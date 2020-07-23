COVID-19: в Україні за добу виявили 856 нових випадків

В Україні за минулу добу, 22 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 856 людей. Також 828 пацієнтів одужали та 17 - померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 61 851 людини, з них 34 тисячі пацієнтів одужали та 1 551 - помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 300 людей.

За добу найбільше нових випадків виявили у Києві та Львівській області , а також в Івано-Франківській та Рівненській областях.