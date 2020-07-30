COVID-19: в Україні за добу виявили ще 1197 випадків

Станом на 30 липня кількість нових випадків коронавірусу тільки зростає, за добу ще 1197 людей інфікувались. Найбільше нових випадків в Львівській області, Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Загалом в Україні: 68 794 випадків COVID-19, 37 394 одужавших та 1 673 померлих.

Зазначимо, за вчора померли ще 23 людини і 760 одужали.

Добовим антилідером по кількості заражених є Київ, потім Львівська область, Рівненська та Івано-Франківська область. У них більше 100 нових випадків за добу.

Таким чином в Україні фіксують новий антирекорд - майже 1200 нових випадків COVID-19.