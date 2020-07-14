Covid-19: в Україні за добу виявили ще 638 хворих

Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.

За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом - 27 154.

Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.

За статтю хвороба розповсюджується майже рівномірно, однак жінок все ж більше - 58%.

Статистика за областями: Вінницька область - 2 148 (+26) Волинська область - 3 080 (+9) Дніпропетровська область - 1 146 (+2) Донецька область - 765 (+6) Житомирська область - 1 542 (0) Закарпатська область - 4 055 (+67) Запорізька область - 622 (0) Івано-Франківська область - 3 127 (+56) Кіровоградська область - 674 (0) м. Київ - 6 350 (+112) Київська область - 3 090 (+22) Львівська область - 7 254 (+147) Луганська область - 95 (+2) Миколаївська область - 487 (+5) Одеська область - 2 258 (+50) Полтавська область - 334 (0) Рівненська область - 4 740 (+43) Сумська область - 341 (0) Тернопільська область - 2 276 (+16) Харківська область - 2 723 (+46) Херсонська область - 204 (0) Хмельницька область - 909 (+1) Чернівецька область - 5 184 (+23) Черкаська область - 755 (+1) Чернігівська область - 612 (+4)

Підтверджені випадки за віком: 0-17 років - 7%; 18-29 років - 11%; 30-49 років - 35%; 50-69 років - 38%; 70+ років - 9%.

Де найбільше дотримуються самоізоляції: Львів - 40.99%; Черкаси - 38.55%; Київ - 37.65%; Чернігів - 37.34%; Чернівці - 36.93%. Коронавірус 13 липня

Для порівняння, коронавірус в України 13 липня виявили у 54 133 людей, а добовий приріст склав 612 осіб.

Померло за добу 15 людей, а вилікувалось 385 пацієнтів.

Найбільш ураженими регіонами були Львівська, Рівненська та Закарпатська області.