COVID-19: в Україні за добу зафіксовано 4 538 нових випадків інфікування

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 4 538 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 19 766 осіб, померли 356 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 180 дітей і 142 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1 349 осіб; летальних випадків - 356; одужали 19 766 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.