COVID-19: в Україні за добу зафіксували 12 496 нових випадків

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За його даними, 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1 668 осіб; летальних випадків - 256; одужало - 8 096 осіб; здійснено тестувань за добу - 73 064 (зокрема методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 570 153 особи; одужало - 259 079 осіб; летальних випадків - 10 112; проведено ПЛР-тестувань - 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.