COVID-19: в Україні за добу зафіксували 2 551 новий випадок

В Україні станом на ранок середи, 9 вересня, зафіксований 2 551 новий випадок зараження коронавірусом СOVID-19. Всього з початку епідемії захворіли 143 030 осіб

Про це свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради нацбезпеки і оборони.

При цьому, 1157 осіб одужали, 45 раніше хворих - померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.

Статистика у регіонах: Вінницька область - 4 503 випадки; Волинська область - 6 015 випадків; Дніпропетровська область - 2 923 випадки; Донецька область - 1 762 випадки; Житомирська область - 3 879 випадків; Закарпатська область - 8 277 випадків; Запорізька область - 2041 випадок; Івано-Франківська область - 10 659 випадків; Кіровоградська область - 870 випадків; м. Київ - 15 821 випадок; Київська область - 6 459 випадків; Львівська область - 16 269 випадків; Луганська область - 480 випадків; Миколаївська область - 1 714 випадків; Одеська область - 8 827 випадків; Полтавська область - 1 018 випадків; Рівненська область - 9 943 випадки; Сумська область - 2143 випадків; Тернопільська область - 7 824 випадки; Харківська область - 11 493 випадки; Херсонська область - 538 випадків; Хмельницька область - 3 355 випадків; Чернівецька область - 11 581 випадок; Черкаська область - 2 121 випадок; Чернігівська область - 2 515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у серпні рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс майже вдвічі порівняно з минулим місяцем. 7 вересня від ускладнень померли 57 пацієнтів - це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.

