COVID- 19: в Україні за добу зафіксували 7500 хворих

Вчора, 13 травня, в Україні виявили 7562 нових випадки захворювання на коронавірус (днем раніше - 6813), одужало 15 958 пацієнтів (днем раніше - 19 507). Про це повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов.

Госпіталізовано 2195 осіб (добою раніше - 2569), 287 пацієнтів померло (добою раніше - 346).

Офіційно за 13 травня зроблено 79 452 тести на коронавірус (89 490 добою раніше). З них методом ПЛР, який виявляє хворих - 33 889 (35 366), методом ІФА, що виявляє як хворих, так і тих, що недавно перехворіли - 14 118 (15 261), експрес-тестів на антиген - 31 445 (38 863).

Найбільше хворих на COVID-19 за добу виявлено в Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні зареєстровано 2 143 448 хворих на COVID-19, із них 1 832 601 - видужали, 47 620 - померли.