COVID-19: в Україні за добу зареєстрували 3 497 нових випадків

В Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Згідно з цими даними, за добу померли 63 особи, від початку епідемії - 3 705.
Одужало за добу 1 769 людей, загалом коронавірус подолали 81 670 українців.
Найбільше випадків зараження минулої доби зареєстровано у Києві (307), Харківській (403), Тернопільській (337), Одеській (287), Львівській (252) областях. Статистика виявлених випадків по областях
Київ - 20 335 (+307)
Львівська область - 19 045 (+252)
Харківська область - 15 908 (+403)
Чернівецька область - 13 448 (+144)
Івано-Франківська область - 12 811 (+136)
Одеська область - 12 130 (+287)
Тернопільська область - 12 069 (+337)
Рівненська область - 11 459 (+106)
Закарпатська область - 9343 (+78)
Київська область - 8148 (+128)
Волинська область - 7132 (+101)
Вінницька область - 5455 (+78)
Житомирська область - 5191 (+70)
Хмельницька область - 5049 (+112)
Дніпропетровська область - 4394 (+176)
Чернігівська область - 3537 (+126)
Сумська область - 3280 (+96)
Черкаська область - 3238 (+93)
Запорізька область - 3149 (+115)
Миколаївська область - 2643 (+71)
Донецька область - 2634 (+129)
Полтавська область - 1630 (+55)
Кіровоградська область - 1024 (+19)
Херсонська область - 868 (+31)
Луганська область - 814 (+47)