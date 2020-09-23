COVID-19: в Україні за добу зареєстрували 3 497 нових випадків

В Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з цими даними, за добу померли 63 особи, від початку епідемії - 3 705.

Одужало за добу 1 769 людей, загалом коронавірус подолали 81 670 українців.

Найбільше випадків зараження минулої доби зареєстровано у Києві (307), Харківській (403), Тернопільській (337), Одеській (287), Львівській (252) областях. Статистика виявлених випадків по областях

Київ - 20 335 (+307)

Львівська область - 19 045 (+252)

Харківська область - 15 908 (+403)

Чернівецька область - 13 448 (+144)

Івано-Франківська область - 12 811 (+136)

Одеська область - 12 130 (+287)

Тернопільська область - 12 069 (+337)

Рівненська область - 11 459 (+106)

Закарпатська область - 9343 (+78)

Київська область - 8148 (+128)

Волинська область - 7132 (+101)

Вінницька область - 5455 (+78)

Житомирська область - 5191 (+70)

Хмельницька область - 5049 (+112)

Дніпропетровська область - 4394 (+176)

Чернігівська область - 3537 (+126)

Сумська область - 3280 (+96)

Черкаська область - 3238 (+93)

Запорізька область - 3149 (+115)

Миколаївська область - 2643 (+71)

Донецька область - 2634 (+129)

Полтавська область - 1630 (+55)

Кіровоградська область - 1024 (+19)

Херсонська область - 868 (+31)

Луганська область - 814 (+47)