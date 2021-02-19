COVID-19: в Україні за минулу добу зафіксовано 6 531 випадків

В Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксовано 6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Госпіталізували 2 304 особи, померли 120 пацієнтів, одужало 5 857 осіб.

Про це міністр Степанов повідомив у Facebook

Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

Було здійснено тестувань за добу - 61 215 (зокрема методом ПЛР - 26 095, методом ІФА -15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 553).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано- Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 293 672 особи; одужало - 1 139 977 осіб; було зафіксовано летальних випадків - 24 972.

