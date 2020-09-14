COVID-19: в Україні зафіксовано 2 462 нові випадки

14 вересня (станом на 9:00) в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 462 нові випадки. Загалом проведено 1 870 790 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 844 випадки; Волинська область - 6 353 випадки; Дніпропетровська область - 3 342 випадки; Донецька область - 2 101 випадок; Житомирська область - 4 390 випадків; Закарпатська область - 8 675 випадків; Запорізька область - 2 403 випадки; Івано-Франківська область - 11 357 випадків; Кіровоградська область - 909 випадків; м. Київ - 17 429 випадків; Київська область - 6 961 випадок; Львівська область - 17 057 випадків; Луганська область - 600 випадків; Миколаївська область - 2 051 випадок; Одеська область - 9 687 випадків; Полтавська область - 1 223 випадки; Рівненська область - 10 555 випадків; Сумська область - 2 502 випадки; Тернопільська область - 9 234 випадки; Харківська область - 12 853 випадки; Херсонська область - 644 випадки; Хмельницька область - 4 008 випадків; Чернівецька область - 12 252 випадки; Черкаська область - 2 579 випадків; Чернігівська область - 2 788 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.