COVID-19: в Україні зафіксовано найменший із травня 2020 року добовий приріст хворих

21 червня в Україні підтвердили 296 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це 22 червня поінформувало у Facebook Міністерство охорони здоров'я.

"Зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID- 19 (із них дітей - 22, медпрацівників - двоє). Також за минулу добу госпіталізовано 318 осіб, летальних випадків - 21, одужало 829 осіб", - ідеться в повідомленні.

Напередодні у країні зареєстрували 323 нові випадки COVID-19.

Востаннє менший добовий приріст інфікованих, ніж 21 червня 2021 року, реєстрували 24 травня 2020 року (259).

За даними Міністерства охорони здоров'я, 21 червня зробили 17 429 тестів на коронавірус, із яких 11 881 - методом ПЛР.

Найбільше нових інфікованих виявили в Києві (87) та Запорізькій області (30).

Від початку епідемії в Україні підтвердили 2 230 142 випадки коронавірусної інфекції, померло 52 053 пацієнти з COVID-19, одужало 2 152 969 осіб.