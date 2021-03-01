COVID-19: в Україні зафіксували 4 285 нових хворих

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 779 осіб;

летальних випадків - 68;

одужало - 1 701 особа;

здійснено тестувань за добу - 23 066 (зокрема методом ПЛР - 15 394, методом ІФА - 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 051).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 352 134 особи; одужало - 1 171 724 особи; летальних випадків - 26 050; проведено ПЛР-тестувань - 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях