COVID-19: в Україні зафіксували 4 285 нових хворих

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 779 осіб;
летальних випадків - 68;
одужало - 1 701 особа;
здійснено тестувань за добу - 23 066 (зокрема методом ПЛР - 15 394, методом ІФА - 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 051).
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 352 134 особи; одужало - 1 171 724 особи; летальних випадків - 26 050; проведено ПЛР-тестувань - 6 921 573.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях