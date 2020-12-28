COVID-19: в Україні зафіксували 4 385 нових випадків

4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 588 осіб; летальних випадків - 75; одужало - 7 191 особа; здійснено тестувань за добу - 15 332 (зокрема методом ПЛР - 12 225, методом ІФА - 3 107).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 030 374 особи; одужало - 665 729 осіб; летальних випадків - 17 849; проведено ПЛР-тестувань - 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.