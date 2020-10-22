COVID-19: в Україні завиявлено рекордні 7053 нові випадки

В Україні станом на ранок четверга, 22 жовтня, зафіксовано нову рекордну кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 - 7 053 нових випадки, одужали 2 679 осіб, померли 116, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше, 21 жовтня, було зареєстровано максимальну кількість випадків інфікування COVID-19 (6 719), 141 людина померла, 2 686 одужали. 20 жовтня було 5 469 нових випадків захворювання, при цьому одужали за добу 3 044, а померли 113 раніше захворілих. 19 жовтня повідомлялося про 4 766 хворих за добу, 18 жовтня - про 5 231.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок четверга 322 879 осіб, померли від COVID-19 5 927 людей, одужали - 132 219.

На сьогодні в Україні на COVID-19 хворіють 181 938 осіб, що на 4258 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Києві (631), Харківській (627), Одеській (600), Хмельницькій (381), Дніпропетровській (363), Полтавській (336), Львівській (319), Тернопільській (313 ), Запорізькій (309) областях.

За минулу добу також було зареєстровано рекордну кількість підозр на COVID- 19 - 7 426.