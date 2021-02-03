COVID-19: як записатися на вакцинацію? Роз'яснення МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України разом із партнерами розробило цифрові рішення для проведення масштабної вакцинації українців від COVID-19. Зокрема, йде робота над створенням окремого інформаційного порталу з питань вакцинації проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Цей портал міститиме інформацію про проведення вакцинації проти COVID-19, зокрема про вакцини, дорожню карту з визначеними етапами вакцинації, підходи до організації її проведення, підготовку персоналу тощо, а також інформаційні панелі зі статистичними даними", - зазначив Ярослав Кучер.

Першу версію порталу з базовою інформацією (у тому числі з функціоналом для слабозорих) буде запущено вже за тиждень, а повноцінну версію з усім необхідним функціоналом та мобільною версією - до кінця лютого. До всього, кожен із п'яти етапів вакцинації супроводжуватимуть цифрові рішення для оперативної обробки даних і додаткового аналізу. Які цифрові рішення використовуватимуться

"При проведенні вакцинації використовуватиметься електронна система охорони здоров'я з електронною медичною карткою пацієнта та модулем імунізації, розробленим за міжнародним стандартом передачі медичних даних. Крім того, буде залучено Інформаційну систему MedData для аналітичного обліку і логістики та електронний інструмент PAIS для збору даних про несприятливі події після імунізації, а також планується підготовка дашбордів, які розроблятимемо спільно з РНБО, і щоденних інформаційно-аналітичних матеріалів зі знеособленими даними в різних розрізах", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я. Як записатися на вакцинацію

Окрім іншого, цифровізація процесу вакцинації передбачає і відкриті записи на вакцинацію для громадян. Зокрема, такі записи здійснюватимуться в термін не більше, ніж за місяць до початку вакцинації для тієї категорії, до якої належить цільова група згідно з визначеними етапами вакцинації, та передбачатимуть можливість записатись одним із варіантів: запис на вакцинацію самостійно через інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19, вебпортали електронних медичних інформаційних систем, які входять до складу електронної системи охорони здоров'я; запис на вакцинацію через національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19; запис на вакцинацію безпосередньо в закладі охорони здоров'я.

Нагадаємо, що для українців у цілодобовому режимі, 24/7, працює національний контакт-центр МОЗ за єдиним безкоштовним номером 0-800-60-20- 19.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба "Українського медичного часопису" за матеріалами facebook.com/moz.ukr

Украинский Медицинский Журнал

https://www.umj.com.ua