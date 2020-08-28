COVID-19: за добу в Україні зафіксували 2438 нових випадків

В Україні за минулу добу, 27 серпня, зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це рекордна кількість нових хворих за добу. Про це повідомляє прес-центр МОЗ у Facebook.

Як зазначається, 28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3800 випадків; Волинська область - 5320 випадків; Дніпропетровська область - 2162 випадки; Донецька область - 1318 випадків; Житомирська область - 3063 випадки; Закарпатська область - 7302 випадки; Запорізька область - 1487 випадків; Івано-Франківська область - 8661 випадок; Кіровоградська область - 790 випадків; м. Київ - 12 719 випадків; Київська область - 5397 випадків; Львівська область - 13 978 випадків; Луганська область - 274 випадки; Миколаївська область - 1077 випадків; Одеська область - 6751 випадок; Полтавська область - 705 випадків; Рівненська область - 8921 випадок; Сумська область - 1361 випадок; Тернопільська область - 5478 випадків; Харківська область - 8444 випадки; Херсонська область - 374 випадки; Хмельницька область - 2194 випадки; Чернівецька область - 9855 випадків; Черкаська область - 1390 випадків; Чернігівська область - 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.