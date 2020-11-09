COVID-19: за добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321), - зазначив він.

За інформацією міністра, за останню добу госпіталізовано - 1 100 осіб; летальних випадків - 115; одужало - 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу - 41 114 (в т.ч. методом ПЛР - 34 393, методом ІФА - 6 721).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 469 018 осіб; одужало - 209 143 особи; летальних випадків - 8 565; проведено ПЛР-тестувань - 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях. Кількість захворювань у м. Київ - 44 920 випадків;