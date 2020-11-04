COVID-19: за добу в Україні зафіксували 9 524 рекордних випадки

В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей - це рекордний показник з початку пандемії. 7 536 пацієнтів одужали, а 199 - померли від ускладнень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях. А найменше у Кіровоградській - 53 випадки.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні виявили 420 617 випадків інфікування. З них 176 404 людини одужали, а 7 731 - померла від ускладнень. Понад 244 тисячі пацієнтів продовжують лікуватися.