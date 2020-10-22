COVID-19: за минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість випадків за весь період пандемії

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії - 631, померли 15 людей.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив мер Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в столиці - невтішна. За минулу добу в Києві - найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 людина. Померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 32 500", - написав він.

Серед тих, хто захворів: 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчаток від 5 до 17 років, а також 253 чоловіки віком від 18 до 84 років і 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років. Захворіли також 23 медики.

До лікарень Києва шпиталізували 46 пацієнтів. Інші - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканці Києва.

Найбільше нових випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 96, Солом'янському - 95 та Оболонському - 94.

Інформатор.press

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