COVID-19: за рівнем смертності Україна знаходиться на 34-ому місці в Європі

За тиждень виявлено 27 150 випадків захворювання на COVID-19, у лікарнях перебуває 18,5 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулий тиждень було виявлено 27 150 випадків захворювання на COVID-19. Я свідомо повідомляю вам, яка у нас кількість захворюваності була, наприклад, на першому тижні грудня. Тоді було виявлено 89 322 випадки захворювання на COVID-19. Якщо подивитися на кількість людей, які перебувають у лікарнях із діагнозом COVID-19 або відповідною симптоматикою, то на сьогодні ця кількість становить 18 551 людина, на відміну від першого тижня грудня , коли перебувало ( в лікарнях - ред.) 28 163 людини, яким необхідна була меддопомога в умовах на стаціонару", - сказав Степанов.

Міністр також повідомив, що за рівнем смертності на 1 млн людей Україна знаходиться на 34-ому місці в Європі, зокрема, за його словами, в Україні втричі менша смертність від COVID-19, ніж у Великій Британії, і в 2,5 раза менше, ніж у Франції.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, за останню добу - виявлено 2 394 нові випадки коронавірусу.