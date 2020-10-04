COVID-19: Засновник будинку Kenzo помер від ускладнень

Засновник будинку Kenzo Кензо Такада помер від ускладнень COVID-19 в неділю, 4 жовтня. Французькому модельєру японського походження був 81 року, повідомляє Yahoo News.

Президент підрозділу моди концерну LVMH, якому належить бренд Kenzo, Сідні Толедано, висловив співчуття у зв'язку зі смертю Такади, назвавши його "великим дизайнером і відмінним хлопцем".

Кензо Такада народився 27 лютого 1939 року в місті Хімедзі на острові Хонсю, Японія. Наприкінці 1950-х років він вивчав моду в Токіо, а в 1965 році емігрував до Франції. Через п'ять років Кензо Такада представив у Парижі свою першу колекцію жіночого модного одягу. Будинок Kenzo випускав також чоловічі та дитячі колекції, парфумерію і аксесуари. У 1993 році Kenzo купив концерн LVMH. До кінця 1990-х Кензо Такада працював у заснованому ним домі, а потім співпрацював із Kenzo в рамках окремими проектів.