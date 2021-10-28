COVID-сертифікати у "Дії" завантажило понад 3,5 млн українців - Мінцифри

COVID-сертифікати у "Дії" завантажило понад 3,5 млн українців. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Наразі понад 3,5 млн COVID-сертифікатів уже люди завантажили через мобільний застосунок та портал "Дія". Міжнародний і внутрішній вважаються як один, "жовтий" і паперовий також. Тобто понад 3,5 млн українців уже створили COVID-сертифікати", - сказав Банік.

За його словами, багатьом із тих, хто отримав вакцину, сертифікати досі не були потрібні.

"Думаю, тут найголовніше те, що тільки нещодавно Україна почала входити у "червоні" зони і COVID-сертифікати стали дійсно щоденно необхідними. Ті, хто завантажував їх для подорожей, зробили це ще влітку та на початку осені. А зараз у зв'язку із карантинними обмеженнями звичайній людині, яка не планує подорож за кордон, все одно потрібний COVID-сертифікат", - зазначив Банік.