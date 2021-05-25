COVID: в Україні за добу виявлено 2 608 нових хворих

Станом на ранок вівторка, 25 травня, в Україні виявили загалом 2 186 463 випадки коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 2 608 осіб, з яких госпіталізовано 854.

За минулу добу одужали понад 17,5 тис. пацієнтів, летальних випадків - 249.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужали - 1 975 064 людини; летальних випадків - 49 685.

За останню добу було проведено понад 51 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР - 23 440 та методом ІФА - 12 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.