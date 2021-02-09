COVID-вакцина буде доступна всім українцям до кінця 2021 року - МОЗ

Степанов запевнив, що вакцина буде доступна кожному в країні

Кожен громадянин країни зможе отримати щеплення від коронавірусу до кінця 2021 року, уточнив Максим Степанов.

До кінця поточного року вакцина від коронавірусу буде доступна кожному громадянину України. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі ток- шоу Свобода слова в понеділок, 8 лютого.

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - повідомив міністр.

При цьому міністр нагадав, що кампанія з вакцинації в Україні стартує 15-16 лютого, і на першому етапі зробити ін'єкції планують 367 тисячам осіб.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні підтримку в організації логістики процесу вакцинації, завдяки чому МОЗ зможе забезпечити безпечне зберігання і транспортування вакцини за надзвичайно низьких температур.