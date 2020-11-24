COVID-вакцина для України: Президент сказав, хто отримає пріоритет у щепленні

Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму влозі.

"Міністерство охорони здоров'я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. Перший етап - 1 мільйон 200 тисяч доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини", - сказав Зеленський.

За його словами, пріоритет у щепленні отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років.

"Також ми збільшуємо кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів", - зазначив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 особи.