Діти, ймовірно, поширюють коронавірус не менш дорослих - вчені

Перед 1 вересня науковці не можуть прийти до спільного знаменника про те, який відсоток "провини" дітей в поширенні пандемії нового коронавірусу

Діти молодшого віку, ймовірно, поширюють новий коронавірус не менше, ніж інші вікові групи. До такого висновку прийшли в дитячій лікарні Ann & Robert H. Lurie в Чикаго, показавши, що у дітей молодше п'яти років з легким і середнім ступенем вираженості COVID-19 в носоглотці значно вище рівень генетичного матеріалу вірусу порівняно з дітьми старшого віку і дорослими.

Раніше вчені не знайшли переконливих доказів того, що діти є основними джерелами поширення SARS-CoV-2, однак автори підкреслюють: швидке закриття шкіл завадило проведенню масштабних досліджень їх як джерел зараження. У статті для журналу JAMA Pediatrics автори пишуть, що здатність дітей молодшого віку розносити SARS-CoV-2, можливо, була через це недооцінена.

Вони проаналізували 145 випадків протягом першого тижня після появи симптомів і порівняли вірусне навантаження в трьох вікових групах - діти молодше 5 років, діти 5-17 років і дорослі 18-65 років, і провели паралелі з респіраторно-синцитіальним вірусом, де діти з високим вірусним навантаженням з більшою ймовірністю передають інфекцію.

"Це має важливі наслідки для суспільної охорони здоров'я, особливо під час дискусій про безпеку відкриття шкіл і дитячих садів", - говорять дослідники.

Вчені уточнили, що обмежувалися виявленням вірусної РНК, а не інфекційного вірусу, "хоча педіатричні дослідження показали кореляцію між вищими рівнями РНК і здатністю культивувати інфекційний вірус".

Діти сприйнятливі до SARS-CoV-2, але захворювання у них зазвичай протікає легше порівняно з дорослими.

8 липня 2020-го санлікар Ляшко заявив, що влада обговорює кілька варіантів формату роботи шкіл з 1 вересня.

9 липня 2020 року президент Зеленський заявив, що Україна поки технічно не готова до дистанційного навчання в школах.