"Дія" відсьогодні надає електронні підписи

Відсьогодні ДП "Дія" надає електронні підписи, який можна придбати в одному із пунктів надання послуг у різних містах України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри

"Відсьогодні ДП "Дія" надає електронні підписи . З 29 травня 2020 року близько 100 тисяч користувачів, які мають чинні кваліфіковані сертифікати електронного підпису від "АЦСК органів юстиції України", безперервно та без додаткових витрат обслуговуватимуться в ДП "Дія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед переваг - без проблем проходити ідентифікацію та отримувати різноманітні послуги онлайн. Адже особисті ключі та кваліфіковані сертифікати відкритих ключів сумісні з понад 100 інформаційними системами.

"Як отримати е-підпис в ДП "Дія"? Придбайте сертифікат кваліфікованого електронного підпису в одному із пунктів надання послуг, розташованих в різних містах України", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, вже коро банківський рахунок можна буде відкрити онлайн на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів.