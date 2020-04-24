Дайвери виготовляють захисні маски з пластику, який забруднює океан

Група дайверів виготовляє маски, які допомагають людям захиститися від коронавірусу, з пластикових пляшок, які забруднювали океан. Як повідомляє CNN, маски виготовляються спільно Професійною асоціацією інструкторів з дайвінгу (PADI) і компанією Rash'R, яка створює екологічно чистий одяг.

Кожна маска для багаторазового використання коштує 20,40 долара і поставляється в комплекті з п'ятьма фільтрами. Маски продають по собівартості.

"Ми не отримуємо прибутку з наших масок. Ми у великій мірі душевна організація. Ми дбаємо про океан і нашому дайверском співтоваристві, тому ми хочемо з чистим серцем говорити про те, що не наживаємося на цьому важкому часі", - заявила віце-президент PADI Ліза Ніклін.

На даний момент маски доступні для замовлення і поставляються в п'яти різних дизайнах, заснованих на морській тематиці. Наприклад, на них можуть бути нанесені малюнки китових акул або скатів. Існує також версія маски для дітей у віці від чотирьох до 10 років.

PADI вже отримала передзамовлення на 15 тисяч масок. Виходячи з цього, їхні творці розраховують, що зможуть очистити океан від 574 кілограмів пластику.