"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

Фармацевтическая компания "Дарница" подала заявку для госрегистрации субстанции Гидроксихлорохин в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином применяется в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19 в рамках экспериментального лечения.

Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что компания ожидает от Минздрава активных действий.

"При условии активного участия государственных структур всех уровней Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - сказал он.

В понедельник Верховная Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова, а также приняла законопроект No3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ предоставляет возможность врачам использовать лекарства, которые не имеют соответствующих показаний в утвержденных Минздравом инструкциях по применению, но тем не менее могут помогать в лечении коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Евгений Комаровский в своем блоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином от компании "Дарница", если будет оперативно получено разрешение на производство.

По состоянию на вечер 30 марта COVID-19 лабораторно подтвержден у 548 украинцев, из них 13 случаев - летальные. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие недели количество больных может серьезно увеличиться, поскольку из-за границы вернулось много украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу озвучил три сценария эпидемии в Украине, при худшем из которых коронавирусом заразится 50% населения страны.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли.