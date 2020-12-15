ДБР вручило Чорновол підозру у вбивстві на Майдані.

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило екснардепці Тетяні Чорновол підозру у вбивстві на Майдані.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Чорновол також оприлюднила копії вручених їй документів.

"Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні, й всім з ким я була на Майдані у 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", - написала вона.

Про те, що їй мають вручити обвинувачення за скоєння умисного вбивства, активістка написала на своїй сторінці у Facebook 14 грудня. Вона наголосила на тому, що обвинувачення проти неї сфальсифікували. А те, що відбувається, назвала "розправою над нею й актом залякування інших учасників Революції Гідності через їхню активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом".

Вручення обвинувачення Чорновол означає, що слідство завершилося і справу щодо неї готуються передати в суд. Екснардепка підкреслила, що за статтею про умисне вбивство їй може загрожувати вища міра покарання.

10 квітня співробітники ДБР прийшли з обшуком до Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її будинку 10 квітня.

У кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.

Крім того, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї - про її автомат.

За її словами, суть справи в тому, що автомат здобутий у бою її чоловіком при звільненні Маріуполя, а значить - нелегально.