ДБР вручило Чорновол підозру у вбивстві на Майдані.

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило екснардепці Тетяні Чорновол підозру у вбивстві на Майдані.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Чорновол також оприлюднила копії вручених їй документів.
"Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні, й всім з ким я була на Майдані у 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", - написала вона.
Про те, що їй мають вручити обвинувачення за скоєння умисного вбивства, активістка написала на своїй сторінці у Facebook 14 грудня. Вона наголосила на тому, що обвинувачення проти неї сфальсифікували. А те, що відбувається, назвала "розправою над нею й актом залякування інших учасників Революції Гідності через їхню активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом".
Вручення обвинувачення Чорновол означає, що слідство завершилося і справу щодо неї готуються передати в суд. Екснардепка підкреслила, що за статтею про умисне вбивство їй може загрожувати вища міра покарання.
10 квітня співробітники ДБР прийшли з обшуком до Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.
Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її будинку 10 квітня.
У кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.
Крім того, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї - про її автомат.
За її словами, суть справи в тому, що автомат здобутий у бою її чоловіком при звільненні Маріуполя, а значить - нелегально.