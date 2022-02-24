Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: адреси

При надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання і пропаде вода в кранах. Набрати воду можна буде в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва.

Де шукати бювети:

вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

на перетині вулиць Андріївська та Братська

вул. Петропавлівська, 14-26

на перетині вулиць Олександра Пироговського та Солом'янської

вул. Славгородська (парк "Партизанської слави")

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17-а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45-в

вул. Мілютенка, 7

І ще понад 100 бюветів по всій столиці.

Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті.

Синім кольором позначені діючі бювети, червоним - ті, які на цей момент не працюють.