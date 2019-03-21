Декларация главы ЦИК Слипачук: боле $1,3 млн накоплений, три авто и квартира

Глава ЦИК Татьяна Слипачук, заработок которой составил 4,3 млн гривен в 2017 году, задекларировала 23,9 млн гривен доходов за 2018 год

Об этом свидетельствует ее электронная декларация за 2018, сообщает "ДС" со ссылкой на "Українські Новини".

За три месяца работы в Центризбиркоме в 2018 Татьяна Слипачук заработала 236 тыс. гривен, то есть в среднем по 78,7 тыс. гривен ежемесячно (в то время как накануне президентских выборов зарплаты в ЦИКе достигли 200 тыс. гривен).

Остальной ее доход составили 18 млн гривен от предыдущего места работы - адвокатской фирмы "Саенко Харенко" (зарплата, дивиденды, выплаты после выхода из состава участников), 5,4 млн гривен гонорара от Венского международного арбитражного центра Федеральной палаты экономики Австрии за работу арбитра в арбитражном производстве, 107 тыс. гривен гонорара от Торгово-промышленной палаты Украины, 186 тыс. гривен процентов от "Укрэксимбанка" и 11 тыс. гривен страховых выплат.

За год Слипачук накопила более 20 млн в гривневом эквиваленте и ее суммарные сбережения составляют около 1,3 млн в долларовом эквиваленте, указано в декларации.

Так, за 2018 она задекларировала наличие 240 тыс. долларов, 4,8 млн гривен, 5,2 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов наличных средств и 11,9 млн гривен, 264 тыс. долларов, 185 тыс. евро и 200 рублей на банковских счетах ("Укрэксимбанк" и "Райффайзен Банк Аваль").

В то же время за 2017 глава ЦИК декларировала 250 тыс. долларов, 1,5 млн гривен и 2,5 тыс. евро наличными, а также 257 тыс. долларов, 12,2 тыс. евро, 3,5 тыс. фунтов стерлингов, 70 тыс. гривен и 200 рублей в банках.

В октябре 2018, когда Слипачук стала членом ЦИКа, она приобрела за 1 млн гривен автомобиль Audi A8 2010 года выпуска.

Также она владеет автомобилем BMW 640D 2016 года выпуска (стоимостью 1,6 млн гривен) и имеет право пользования автомобилем Ирины Слипачук Mercedes- Benz G 500 2012 года выпуска.

Из недвижимого имущества у Слипачук в собственности есть квартира на 79 кв. м, земельный участок на 1 тыс. кв. м, а также дом на 285 кв. м в Киеве.

Ценного имущества, стоимостью более 100 прожиточных минимумов, у председателя Центризбиркома, согласно декларации, нет.