Делец из Донецка продажей украинских лекарств боевикам заработал на яхту и Bentley

В Киеве завершилась многоэтапная спецоперация СБУ и ГПУ, в результате которой заблокирован канал финансирования террористов "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает "ДС".

"Правоохранители задокументировали, что житель Донецка при содействии главарей фейковой республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса", - говорится в сообщении.

По документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине.

Как сообщили в СБУ, коммерческими структурами он руководил дистанционно из временно оккупированного Донецка, а ввозимую в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в тех, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к совершению террористических актов и преступлений против мирного населения.

Кроме того, делец продавал медпрепараты населению по ценам завышенным в четыре-пять раз.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все "налоги и сборы" в так называемый бюджет "ДНР". Полученная прибыль позволил ему удерживать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley.

Мало того, как выяснилось, за свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти 4 млн грн.

"СБ Украины задержала злоумышленника во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену, во время которых изъяты деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке. Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственной службой финансового мониторинга заблокировано движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы", - отметили в пресс-центре.