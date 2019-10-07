Дело о нападении на журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко закрыли - СМИ

Дело о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" на свадьбе сына экс-генпрокурора Юрия Луценко закрыто. Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления. В течение двух лет наш адвокат пыталась получить фамилию следователя. Наш адвокат писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина. На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненными Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко, - написал он.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 16 сентября 2017 рядом с ресторанным комплексом в Козине, где праздновали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Во время съемок на въезде в комплекс представители УГО применили физическую силу к журналисту Михаилу Ткачу и оператору Борису Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента (Петра Порошенко - ред.).

Как известно, на днях бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.

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