Дело об убийстве полицейских в Днепре передают в суд

Дело об убийстве патрульных полицейских в Днепре передают в суд. Об этом сообщил на брифинге начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает "Радио Свобода".

Он сообщил, что проблем с доказательной базой в деле нет.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", - сказал Репешко.

В ноябре суд в Днепре продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца.

Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, выстрелил в правоохранителя из собственного пистолета, а в его напарницу - из оружия убитого.

В результате этого погибли патрульные 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.