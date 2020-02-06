Дело об угрозах Зеленскому. Зверобой вручили подозрение

Волонтер отрицает, что ее видео с депутатом Фединой содержало угрозы президенту

Государственное бюро расследование сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой. Об этом она сообщила журналистам на выходе из здания ГБР.

Зверобой подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору. В октябре прошлого года она вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой опубликовала стрим, которым заинтересовались правоохранительные органы.

По словам Зверобой, в подозрении сказано, что Зеленский был на допросе, сказал, что Федину и Зверобой не знает, но счел содержание стрима угрозой.

Зверобой отрицает, что опубликованное видео содержало угрозы. "Если бы я хотела тебя грохнуть, я бы сказала: я тебя подорву", - заявила она. В декабре ГПУ отказалась согласовать проект подозрения Федине и Зверобой. Также в декабре ГБР в рамках этого дела проводило обыски у Зверобой. Вчера ГБР вызвала Федину для вручения подозрения.