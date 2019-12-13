Дело Шеремета: суд избрал меру пресечения Яне Дугарь

В Печерском суде Киева решили не брать под стражу Яну Дугарь - подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Меру пресечения ей избрали в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Женщину обязали сдать заграничный паспорт и не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу. Адвокаты просили не выбирать никакой меры пресечения, поясняя, что у следствия нет доказательств.

Причем, в зале суда был приведен железный аргумент в защиту Дугарь. Обвинение строится на сравнении видеозаписей 15 и 18 июля 2016 года и 11 июля 2019 года, на которых якобы присутствует подозреваемая. Но у защиты есть подтверждение того, что 11 июля Дугарь была за границей.

Подозреваемую были готовы взять на поруки депутаты ВР от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, Михаил Бондарь и Николай Величкович.

Напомним, в Нацполиции заявляют о прорыве в расследовании убийства журналиста Шеремета. Среди подозреваемых называют музыканта, сержанта ВСУ Андрея Антоненко, детского хирурга Юлию Кузьменко, ранее судимого Владислава Грищенко и его жену Инну, а также медсестру одного из парашютно- десантных батальонов Яну Дугарь. То есть, атошников и волонтеров.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Ранее указывался российский след, теперь говорят о дестабилизации ситуации в стране как причине убийства.

Винница Реал

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