Дело убийства Шеремета: суд снова перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

"Объявить перерыв в судебном заседании до 10 января до 11:30", - сказала судья.

Так, судья удовлетворила ходатайство защиты Антоненко о доставке подозреваемого в зал судебного заседания. Ведь во время начала рассмотрения апелляционной жалобы он был на видеоконференцсвязи.

Напомним, 23 декабря Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Также, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищения ее детей.