День флага Украины: что нужно знать о празднике

В четверг, 23 августа, украинцы отмечают День государственного флага Украины, пишет znaj.ua.

День флага Украины 2018: история праздника

Дата была учреждена в 2004 году указом президента Леонида Кучмы. При этом украинский флаг имеет очень богатую историю.

Так, первым задокументированным использованием жёлтого и синего цветов был герб Львовской земли. А первое признание сине-желтый флаг получил 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-жёлтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Отмечается, что флаг до сих пор, как реликвия, хранится в музее Рады.

28 января 1992 года ВР приняла закон о Государственном флаге Украины. Согласно современной интерпретации, жёлтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий - небо над ними.

Но даже сейчас продолжаются споры о том, какой цвет флага должен быть вверху - желтый или голубой. Некоторые историки говорят о том, что первоначально использовался желто-голубой флаг, однако другие считают, что во времена УНР использовались оба варианта.

В 2009 году Виктор Ющенко основал ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. С тех пор в честь Дня государственного флага обычно проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, круглые столы по всей территории Украины.

Стоит уточнить, что в этом году пройдет церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевского городского совета и в районах Киева.

Кроме того, в Киеве пройдет установление национального рекорда "Самый длинный Государственный Флаг Украины" (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).