День летнего солнцестояния - самый длинный в году (приметы, что нельзя делать)

В году есть два особенных дня - один выпадает на 21 декабря, второй - на 21 июня. Это - дни солнцестояния, в случае с 21 июня - летнего. Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу.

День летнего солнцестояния - самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты. Кроме этого, будет создаваться впечатление, что солнце всегда в зените и не садится. Также день летнего солнцестояния символизирует начало астрономического лета.

Люди заметили это явление так давно, что ученые до сих пор спорят, когда именно язычники начали отмечать летнее солнцестояние. Тем не менее, для наших предков оно имело огромное значение, а от проводимых во время солнцестояния обрядов зависели здоровье, семейные отношения и благополучие. Обязательным было купание в водоеме для очистки души, а для здоровья нужно было сжигать сорочки больных в огне.

Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а встречи и решения - судьбоносными. Поверья также гласят, что в день летнего солнцестояния есть большой шанс изменить свою жизнь, а в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии: земля, воздух, огонь и вода. Именно поэтому считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания - а уже к концу года они исполнятся.

Считается, что любые мысли в этот день могут материализоваться, поэтому 21 июня стоит думать только о хорошем и желать всем добра.

Незамужние девушки, мечтающие о семье, должны весь праздник носить в волосах живые цветы.

Пепел от костра, который зажигали в честь летнего солнцестояния, должен удобрить землю и подарить обильный урожай.

Чтобы привлечь расположение Солнца, надо надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

Что нельзя делать в Федоров день 21 июня:

Запрещено поворачиваться к Солнцу спиной.

Указывать на Солнце пальцем.

Нельзя в этот день ссориться и устраивать скандалы.

Категорически запрещено бездельничать, а, наоборот, стоит трудиться, поскольку этот день предназначен для работы. В Федоров день следует сделать генеральную уборку, заняться ремонтом, рукоделием и т. д. Работать должны и взрослые и дети.

Не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Считается, что вместе с дарами и презентами вы можете получить неприятности и болезни дарителя.

Нельзя пересчитывать мелкие деньги, поскольку таким образом можете навлечь на себя финансовые трудности на весь год. Также не стоит давать в долг и решать другие материальные проблемы.

В народе 21 июня еще называют днем Федора Колодезника, поэтому раньше этот день посвящали поискам участков для будущего расположения колодцев.

Накануне там, где предположительно есть вода, люди оставляют на ночь сковородки, а утром смотрят, сколько на них влаги.

Приметы Дня летнего солнцестояния

Дождь в летнее солнцестояние - неурожай и бедный год.

Утром много росы - к богатому урожаю.

Если в небе много звезд - будет грибное лето.

Вода, которую набрали утром, считается целебной.

По материалам Вести-UA , NewsMir.info