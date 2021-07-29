День молоді в Україні тепер відзначатимуть з усім світом 12 серпня

Відтепер День молоді в Україні буде відзначатися щороку 12 серпня, а не в останню неділю червня, оскільки це радянська традиція. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

Зазначається, що Україна відзначатиме День молоді тепер разом з усім світом.

"Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді. Глава держави підписав відповідний указ No 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів", - йдеться у повідомленні.

Натомість указ президента, що передбачає святкування Дня молоді щороку в останню неділю червня втратив чинність.

День молоді в Україні досі відзначали в останню неділю червня. Окрім нашої держави, цієї дати святкування дотримуються лише в Росії, Узбекистані та Білорусі.

Святкування Дня молоді в останню неділю червня запроваджено в період СРСР як "День радянської молоді". Натомість у 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 12 серпня Міжнародним днем молоді. Ініціатива виникнення цього свята вийшла від самої молоді.

Львівський портал

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