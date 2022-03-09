День народження Тараса Шевченка: цитати, що надихають

09 марта 2022, 15:07
 Общество

9 березня виповнюється 208 років від дня народження Кобзаря.

9 березня – 208-ма річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка.

Кобзаря був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.

У XXI столітті його поезія набула нової актуальності, адже знову російська імперія вкотре намагається знищити все українське.

Сьогодні поезією Шевченка надихаються тисячі людей, його цитують у кожній хаті, адже пророчі слова Кобзаря дають сили новим героям-захисникам. Кобзар залишив чимало настанов, у яких закликав боротися та не здаватися.

10 цитат Тараса Шевченка, які надихають:

  • Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, І воля святая!;
  • Вогонь запеклих не палить;
  • Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть;
  • Наша дума, наша пісня, Не помре, не загине. Ось де, люди, наша слава, слава України!;
  • Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. Й неситий не виоре На дні моря поле;
  • Любіться, чорнобриві, Але не з москалями, Бо москалі – чужі люди, Роблять лихо з вами;
  • Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість була б своєю;
  • Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!;
  • В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля;
  • І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик…
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