День народження Тараса Шевченка: цитати, що надихають

9 березня виповнюється 208 років від дня народження Кобзаря.

9 березня – 208-ма річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка.

Кобзаря був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.

У XXI столітті його поезія набула нової актуальності, адже знову російська імперія вкотре намагається знищити все українське.

Сьогодні поезією Шевченка надихаються тисячі людей, його цитують у кожній хаті, адже пророчі слова Кобзаря дають сили новим героям-захисникам. Кобзар залишив чимало настанов, у яких закликав боротися та не здаватися.

10 цитат Тараса Шевченка, які надихають: