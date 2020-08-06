День пам’яті Бориса і Гліба. Традиції і заборони дня

Свято на честь святих Бориса і Гліба відзначають щорічно 6 серпня.

Борис і Гліб - руські князі, сини київського князя Володимира Святославича. Історії Бориса і Гліба присвячені одні з перших пам'яток давньоруської літератури: Сказання Якова Чорноризця і Читання Нестора Літописця. На честь братів було побудовано безліч храмів і монастирів.

Старший з братів - Борис - отримав гарну освіту. Він любив читати Святе Письмо, твори святих отців і житія святих.

Святий Гліб з раннього дитинства виховувався разом з братом і поділяв його прагнення присвятити життя виключно служінню Богу. Обидва брати були вбиті за наказом князя Святополка і пізніше зараховані до лику святих.

День Бориса і Гліба: коли відзначають

Святкування на честь святих Бориса і Гліба відбуваються тричі на рік - за новим стилем це дати: 15 травня - перенесення їх мощів в нову церкву-усипальницю в 1115 році, вибудувану князем Ізяславом Ярославичем в Вишгороді, 6 серпня - святкування, присвячене обом святим, і 18 вересня - пам'ять князя Гліба.

День Бориса і Гліба: традиції та обряди

До 6 серпня зазвичай дозрівав хліб. Тому селяни просили у святих братів допомоги в збиранні врожаю. Також в цей час влаштовували збір ягід (смородини, малини, лохини, чорниці, калини та черемхи) - на пироги, для компотів та варення. У цей день робилися також запаси березових віників для лазні.

День Бориса і Гліба: заборони

Через серпневі грози в день святих Бориса і Гліба заборонялося їхати працювати в поля через високий ризик пожежі. У цей день намагалися утриматися від будь-якої складної роботи, не обтяжувати себе домашніми обов'язками і відпочивати. Люди ходили один до одного в гості і пригощали домашніми пирогами.

День Бориса і Гліба: прикмети

Дощ з ранку - до погожого і ясного дня.

Яка погода на Бориса і Гліба - такий і весь серпень.

Якщо на 6 серпня припадає повний місяць, погода в цей день буде така ж до кінця літа.

Чайки часто на воду сідають - до дощу.