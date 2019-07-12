День Петра и Павла: приметы, что нельзя делать

12 июля ежегодно вспоминаем апостолов Петра и Павла, учеников и последователей веры Иисуса Христа. Петров день относится к великим христианским праздникам, его истоки начинаются еще с Римской империи.

День Петра и Павла в народе называют просто Петров день или Петровки, полное название великого христианского праздника День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Петров день празднуется ежегодно в один день - 12 июля у православных и 29 июня у католиков. Согласно преданиям именно в один день, 12 июля апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за веру во Христа. Празднику Петра и Павла предшествует Петров пост.

Праздник Петровки завершает летний цикл народных праздников, которому предшествовали праздники Аграфены Купальницы и Ивана Купала. Петровки прославляют расцвет природных сил лета, после них лето поворачивает вспять, начинается поворот к осени.

Наши предки устраивали гулянки Петровки: водили хороводы, пели песни, затевали игры, гадали, веселились, готовили специальные обрядовые блюда петровок.

Считается, что 12 июля солнце обладает неимоверной силой и наделяет ею все живое на земле - и людей, и природу. В этот день караулили солнце - молодежь собиралась в поле еще до рассвета и ждали появление светила. Интересно, что изначально этот обычай существовал для отпугивания русалок, которые своими шалостями вредили посевы на полях.

Встретив солнышко и искупавшись в его лучах, молодежь начинала первые гуляния на Петровки - гадания на березах, плетение венков, запевали веселые песни, вспоминали богиню Ладу, величали Петров день.

Что нельзя делать:

Нужно воздержаться от любой домашней работы. Нельзя убирать, стирать, шить и заниматься прочими подобными делами;

Не рекомендуется в этот день купаться в водоемах;

Церковь в этот праздник не проводит таинство венчания;

Нельзя давать и брать что-либо взаймы;

Не нужно ходить в лес. Считается, что звери в это время могут вести себя агрессивно;

Чтобы не было плохого урожая в будущем году, нельзя есть овощи и фрукты из нового урожая.

В день Петра и Павла никогда не работали в поле, по поверьям колосья ржи, пшеницы и других злаков набирают сегодня вес и если их потревожить, зерно будет мелкое. Петровки - рубеж, который разделяет летние работы на две половины. после праздника начиналась подготовка к сенокосу и жатве.

12 июля хозяйки готовили сытные мясные блюда, пекли пироги, готовили различные яства. Вечером Петрова дня устраивались грандиозные застолья, на которых разговевались после Петрова поста.

В каждом городе и во многих деревнях обязательно проводились большие ярмарки, которые называли "петровскими".

Приметы на 12 июля

К приметам в день Петра и Павла люди относились с особым вниманием, ведь после этого дня начиналась пора сенокоса и предугодать дождливые или пасмурные дни было очень важно.

Готовь серпы на Петров день - после этого дня начинался покос трав. Если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным. Если на Петра и Павла дождь - жито уродится.

На Петров день дождь-урожай не худой, два дождя - хороший, а три - богатый. На Петров день - колос, на Ильин - колоб.

Если натерто просо с ложку, то будет и в ложке.

Петр и Павел жару прибавил - начинались самые жаркие летние дни.

День убывает, жара прибывает.

Как придет Петро, так и будет тепло.

Придет Петрок - сорвет листок. С Петра и Павла начинали падать листья с деревьев.

Петр и Павел день убавил, так как день уже шел на убыль.

Если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел урожай не отнимут.

Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если неделю после - зима будет поздней.

Петровки холодные - год голодный.

Если на Петров день - жара, то на Рождество - мороз.

Раньше девушки в этот день гадали на своих избранников.

Фото из открытых источников

Собирали 12 разных растений, клали их под подушку, закрыв глаза говорили: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри".

Принято считать, что в этот день необходимо умываться из трех ключей, встречать рассвет и щедро потчевать бедных.

Когда-то второй день после Петра и Павла тоже отмечали. Праздник назывался "на пол-Петра", или "Петрова отца". В этот день резали трех петушков и варили борщ в трех чашках - "три борща, ибо св. Петр трижды отрекался от Христа".

В народе считают, что апостолам нужно молиться для исцеления от безумия и лихорадки. К святому Петру обращаются рыбаки, а к Павлу - предприниматели.

По материалам Подробности, Апостроф.Лайм, 112.ua