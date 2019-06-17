День Святого Духа: что нельзя и что можно делать в религиозный праздник

17 июня 2019 все православные христиане отмечают необычайно важный праздник – день Святого Духа. Одной из основных божественных ипостасей, важного компонента «божественной троицы».

Вот только дата у этого праздника плавающая, потому как празднование его привязано к Троице. Официально – следующий понедельник после празднования. А поскольку Святой Дух был для православных крайне важным явлением, по поводу этого дня было множество конкретных запретов и рекомендаций. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам о них.

Можно и даже нужно посещать церковь. В этот день служится совершенно особая служба, которая начинается сразу после воскресной литургии и служится всю ночь.

Можно украшать свой дом свежими травами, цветами и ветками деревьев. Их можно даже возле икон ставить. Особенно если их предварительно освятить в церкви, что тоже допускалось. Особым почётом пользовались берёзовые ветки.

Можно было устраивать праздничные ужины. И не особо следить за выбором блюд, благо до ближайшего поста – Петрового, время ещё есть. Впрочем, на алкоголь всё равно налегать не стоило.

В некоторых странах в этот день было принято освящать колодцы. Как раз для того, чтобы буйная водная нечистая сила не лезла к людям. Кроме колодцев, некоторые традиции рекомендовали окроплять и всё подворье. Защита от нечистой силы никогда не будет лишней.

Можно было устраивать масштабные гуляния и ярмарки. А по вечерам – пускать по воде венки. Самими, правда, в воду лезть не стоило категорически.

Кроме того, считалось, что настоящее лето начинается именно после «Духова дня». Вместе с по-настоящему жаркими деньками.

Что можно делать в день Святого Духа?Что нельзя делать в день Святого Духа?

Категорически нельзя работать по дому, убирать, стирать, шить, делать ремонт. Это праздник, причём – значительный. И во время него решение всех бытовых вопросов лучше отложить на потом.

Нельзя ходить в лес. Считается, что именно в этот день там наиболее актина нечистая сила. Всякие лешие и кикиморы. Лучше не искушать лишний раз судьбу.

Нельзя купаться в открытых водоёмах. Считалось, что там обитали разнообразные русалки и мавки, которые именно в день Святого Духа наиболее активны и беспокойны.

Нельзя портить и выбрасывать зелень. Это касается и завядших букетов, и растений, использующихся в кулинарии.

Нельзя проводить свадьбы, венчания и крещения. Потому как личный праздник не нужно смешивать с «божественным». Да и у служителей церкви сейчас предостаточно работы.

Нельзя ссорится, ругаться и спорить. Но это стандартное ограничение на все крупные и не очень церковные праздники. Впрочем, именно в день Святого Духа это правило стоит соблюдать особо внимательно. Ибо Святой Дух – всеведущ.

Мы также полагаем, что вам было бы полезно узнать и про другие православные праздники, выпадающие на июнь. Их довольно много, но самыми крупными, всё же, являются Троица и Вознесение.

Мы также полагаем, что вам было бы полезно узнать и про другие православные праздники, выпадающие на июнь. Их довольно много, но самыми крупными, всё же являются Троица и Вознесение.

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