День вышиванки отмечают сегодня в Украине

Идею проведения акции "Всемирный день вышиванки" еще в 2006 году предложила Леся Воронюк - студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Об этом пишут Буквы.

Стоит отметить, что толчком к реализации идеи и празднованию стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары. В частности, Леся Воронюк предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и вместе надеть вышиванки.

Так, в этот день в Украине организуют различные конкурсы в Сети, например, "Лучшая вышивка" или "Лучшее фото" в вышиванке. К примеру, в 2015 году была начата акция "Подари вышиванку защитнику", которая приобрела мировые масштабы - в ней приняли участие около 50 стран мира. В рамках акции вышиванки передали бойцам АТО.

Вышиванка является как традиционной украинской одеждой, так и оберегом.

Традиционно их вышивали девушки, готовившие себе приданное, собирая его в специальный сундук. В то же время, рубашку для младенца вышивала мама или бабушка, а во время работы они пели песни и молились. Ранее считалось, что так вышиванка становится оберегом.

Каждый регион имел свои узоры. К примеру, в Борщевской вышиванке из Тернопольской области преобладает черный цвет. Согласно легенде, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных деревень поклялись в течение 7 поколений вышивать только черные рубашки. Буковинская рубашка, наоборот, делается с использованием ярких цветов, а космацкая - с оранжевыми и желтыми красками.

На сегодняшний день существует три вида орнаментов: геометрические, растительные и зооморфные.

Вышитые на рубашках знаки огня традиционно считались мужскими и представляли собой решетку в виде ромба, знаки солнца с лучами и точками. В то же время, прямые линии в виде знаков земли считались женскими.

Калину, как правило, можно было увидеть на вышиванках у замужних женщин, а вышиванки с узором хмеля носили холостые парни, так как такие символы представляли символ буйства, любви и молодости.

Стоит отметить, что виноград на белой рубашке символизировал радость и благополучие семейной жизни.

Еще в 19-м веке Иван Франко начал носить вышиванку с пиджаком, привлекая к своему образу внимание необычным сочетанием, что позволило сделать его популярным.

Кроме того, 1876 году Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, после чего в Европе началась популяризация украинской вышивки, а в Украине - первые научные изучения вышиванки.

На сегодняшний день фрагменты украинской вышивки используют многие известные дизайнеры, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, а таке модные дома Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana.

Киевляне в вышиванках 17 мая смогут ездить в метро бесплатно. По материалам: nikvesti.com

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