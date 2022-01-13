Депутат Кравчук намерена стать на воинский учет

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук намерена стать на воинский учет.

Так, на вопрос, состоит ли Кравчук на воинском учете, она ответила "Пока не нахожусь. На учет буду ставать".

Кравчук отметила, что станет на воинский учет по специальности журналиста.

При этом она надеется, что это можно будет реализовать через "Дію", потому что сейчас для нее процесс постановки на воинский учет, действительно выглядит неудобно.

Как сообщали Українськi Новини, 7 декабря электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене постановки женщин на воинский учет как военнообязанных набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

17 декабря Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет как военнообязанных. Опубликован полный список профессий для постановки на военный учет.

При этом женщины, поставленные на учет как военнообязанные, должны участвовать в военных сборах.

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